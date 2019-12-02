الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة

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كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.
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