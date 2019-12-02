السيسى يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد أبرزهم أمريكا والجزائر والبرازيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جوناثان كوهين - سفير الولايات المتحدة الأمريكية. نيلسون مانويل كوزمى – سفير جمهورية أنجولا. أنطونيو دى أجيار باتريوتا – سفير جمهورية البرازيل. لواء طيار شيبا شومبياوندا – سفير جمهورية زيمبابوي. سيرجيى تيرينتيف – سفير جمهورية بيلاروس. Advertisements الفريد جاكوبا كاليسا - سفير جمهورية رواندا. محند صالح لعجوزى - سفير جمهورية الجزائر. رينوكا داميانتى راجابكسا - سفيرة جمهورية سريلانكا. هومر مافروماتيس - سفير جمهورية قبرص. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

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