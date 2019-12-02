شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى السودانى: محادثات سد النهضة "مثمرة" وتسير على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السوداني، عن أمنيته فى إحراز تقدم بشأن محادثات "سد النهضة"، مؤكدا أن التقدم فى هذا الملف ليس فقط من أجل الدفاع عن مصالحنا وحقوق شعوبنا ولكن من أجل البحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين بلداننا.

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وقال وزير الرى السودانى، خلال اجتماع وزراء المياه فى مصر والسودان بشأن سد النهضة والمنعقد بالقاهرة اليوم الاثنين، "أجرينا محادثات ونمضى على المسار الصحيح، ونركز على المحادثات التقنية ومخاوف بعضنا البعض وهذا أمر حيوى لإحراز تقدم، فإذا تمكنا من الاستماع إلى مخاوفنا فإن ذلك سيمهد الطريق إلى المضى قدمًا للوصول إلى محادثات مثمرة، وأتمنى الاستمرار بهذا الزخم فى الاجتماعات المقبلة".

وتطرق الوزير السوداني إلى مشاكل تشغيل سد النهضة، داعيا إلى التركيز على باقى المشاكل المتعلقة ببناء السد، مقترحا خيارين لحل المشاكل المتعلقة بين الدول الثلاث قائلا: "أقترح خيارين لكى تكون هذه المحادثات بناءة، الأول هو الاستمرار بالمحادثات والبناء على ما تم فى أديس أبابا، ولكن علينا ضبط اللغة التى استخدمت وذلك لكى تصبح نقاط الخلاف والاتفاق أوضح، أما الخيار الثانى فهو التركيز على قضيتين أو ثلاث مثل التشغيل طويل الأمد ولكن علينا التركيز على قضايا الدول الثلاث، مثل ما هي كمية المياه المتدفقة وهذا يسهل العمل على حل الكثير من المسائل، وأيضا معرفة متى سنبدأ بملء هذا السد، وهناك أيضا مسألة تتعلق بالتشغيل طويل الأمد وكيف سيتم التنسيق بشأنها".