شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. على عبد العال يصل جوبا لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل صباح اليوم، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والوفد البرلمانى المرافق، فى زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان.

كان فى استقبال الوفد البرلمانى بمطار جوبا، تيموثى توت النائب الأول لرئيس البرلمان والقائم بأعمال رئيس البرلمان، وعدد من قيادات البرلمان فى جنوب السودان، والسفير المصرى محمد قدح، وطاقم السفارة المصرية فى جنوب السودان.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عدداً من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين في جمهورية جنوب السودان فى مقدمتهم الرئيس سلفا كير.

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كما يلتقى الدكتور عبد العال والوفد المرافق مع عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية، تبدأ بلقاء وزير الزراعة والأمن الغذائى، يعقبها مقابلة مع رئيس البرلمان بالإنابة لبحث العلاقات البرلمانية المشتركة.

وتعد هذه الزيارة بمثابة جسراً شعبياً مصرياً لدعم شعب جنوب السودان الشقيق، وتعبيراً عن النسيج المتماسك والعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين والضاربة في جذور التاريخ.