توافد نواب المحافظين الجدد على الأكاديمية الوطنية للتدريب لبدء برنامج مكثف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الإثنين، نواب المحافظين الجدد لبدء البرنامج التدريبي المكثف المكلف من الرئيس عبد الفتاح السيسى. ومن المقرر حضور كل من الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط بمقر الأكاديمية. وبدأ توافد الضيوف علي مقر الأكاديمية بمدينة الشيخ زايد منذ التاسعة والنصف صباحاً.

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