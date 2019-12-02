شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يدشن المنطقة اللوجيستية بالمنوفية باستثمارات 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى ديوان عام محافظة المنوفية، لوضع حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع ، بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه، وكان فى استقبالهم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، محمد موسى نائب محافظ المنوفية.

يأتى هذا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التوسع فى إنشاء المناطق الوجيستية المتخصصة وتوفير الأراضى للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات .

وأكد محافظ المنوفية أن المشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل على توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب ، فضلاً عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام على المستهلك فى صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار .

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجارى ، مبنى إدارى فندقى ، نادى رياضى إجتماعى بإجمالى إستثمارات 2مليار جنيه على مساحة 13 فدان بما يعادل 54789 م2، ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادى ( 9 مليون و862 ألف جنيهاً) بزيادة 5% سنوياً.

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محافظ المنوفية يستقبل وزير التموين لوضع حجر اساس مشروع دلتا لاند مارك



محافظ المنوفية يستقبل وزير التموين لوضع حجر اساس مشروع دلتا لاند مارك



محافظ المنوفية يستقبل وزير التموين لوضع حجر اساس مشروع دلتا لاند مارك