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بدء اجتماع وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا بالقاهرة بشأن سد النهضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل، اجتماع وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر وإثيوبيا والسودان فى القاهرة، بشأن سد النهضة الإثيوبى.

ويعد هذا الاجتماع الثانى لمفاوضات سد النهضة التى أقرها اجتماع وزراء الخارجية للدول الثلاث فى العاصمة الأمريكية واشنطن في 6 نوفمبر الماضى، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور رئيس البنك الدولى.

 

 

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