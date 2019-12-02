شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: فتح باب الاشتراك فى المسابقات "الدينية والثقافية والفنون التشكيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة القوى العاملة فى قبول الاشتراك فى المسابقات: "الدينية والثقافية والفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية" ، فضلا عن معارض تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، للعاملين، وذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والعام وقطاع الأعمال العام علي المستوى القومى.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن الهدف من هذه المسابقات شغل أوقات فراغ العمال بالهوايات النافعة، وإتاحة فرص التعارف والتنافس الشريف بين عمال المنشآت المختلفة ، وتعميق وتأصيل القيم الروحية والقومية في نفس العمال وتوعيتهم بالقضايا القومية ، وإشباع الميول والهوايات النافعة بين العمال عن طريق ممارسة الأنشطة الأدبية والفنية وشرها بين أكبر عدد من العمال وإتاحة الفرصة للتعبير عن الذات مما يساعد علي تحقيق التوان والاستمتاع بها، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلي زيادة انتاج وتحسينه وتجويده .

كما تسمح المسابقات بإتاحة الفرصة لظهور قيادات عمالية ترعي وتنمي هذه الأنشطة بين العمال ، واكتشاف العمال ذو المواهب الثقافية والفنية المختلفة ، وتوجيهم للهيئات والمؤسسات المختصة التي تتيح لهم مزيد من الرعاية لتنمية مواهبهم ورعايتها وصقلها ، فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل علي مشاركتهم في الأنشطة المختلفة من أجل دمجهن مع جميع فئات المجتمع ، ومشاركة المرأة المعيلة في كافة المسابقات والبرامج.

وأوضح الوزير أن طلبات المسابقات تقدم علي النموذج المعد لذلك في كل مسابقة إلي وزارة القوي العاملة3 شارع يوسف عباس الإدارة العامة لعلاقات العمل "إدارة الخدمات العمالية"، ويمنح رؤساء مجالس إدارة الشركات المتميزة 3 جوائز ، الأولي كأس التميز ، والثانية ، درع التميز ، والثالثة ميدالية التميز، فضلا عن 5 ميداليات تذكارية لـ 5 منشآت يتم اختيارها حسب ترتيب التميز، كما يمنح رؤساء مجالس إدارة الشركات المشارك عنها عمال شهادات تقدير .

Advertisements

كما يمنح الفائزين في كل فرع من فروع المسابقات المختلفة جوائز مالية ، فضلا عن شهادات تقدير ، وتبلغ قيمة الجوائز المالية في كل مسابقة "الدينية والثقافية والفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية"، 1000 جنيه للفائز بالمركز الأول ، و750 للثانى، و500 للثالث.

وتحدد مواعيد الاختبارات الشفوية بديوان عام الوزارة للمسابقة الدينية10 الساعة صباحا الثلاثاء 18 فبراير 2020 لمحافظات القاهرة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد، والأربعاء 19 فبراير ، للإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح والسويس والإسماعيلية ، وبورسعيد والشرقية وشمال وجنوب سيناء ، واليوم التالي ، للجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر.

وبالنسبة للمسابقة الثقافية يتم استلام الأعمال المشاركة في المسابقة حتي نهاية إبريل 2020، وللمشاركين في مسابقة الفنون التشكيلية واللوحات الإرشادية إرسال طلبات الاشتراك حتى موعد أقصاه 28 فبراير 2020، واختيار المشاركين في المسابقة الموسيقية يومى 25 و26 مارس 2020.