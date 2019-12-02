وزير التعليم العالى: مبادرة "كل يوم جديد" تساهم فى توعية الشباب بجهود مؤسسات الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق أمس الأحد الفوج التاسع من شباب جامعة المنصورة لزيارة مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى إطار مبادرة “كل يوم جديد” التى أطلقتها وزارة التعليم العالة والبحث العلمى؛ لتعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى بالبلاد.
واستمع الطلاب خلال زيارتهم إلي شرح تفصيلي حول مصنع سيماف الذي أنشئ لدعم صناعة السكك الحديدية تحت اسم الشركة المصرية العامة لمهمات السكك الحديدية (سيماف)، و يدعم المصنع الكثير من الصناعات التى تخدم (مترو الانفاق / قطارات السكك الحديد / وصناعات معدنية).
وخلال الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم، وفخرهم بمشاركتهم في هذه الزيارة، وتقديرهم لدور الدولة في بناء المشروعات التنموية العملاقة. مشيدين بما شاهدوه من إمكانيات فنية وتكنولوجية، وأيضًا القوى البشرية القائمة عليها هذه الصناعات.
ومن جانبه أكد أحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير حرص الوزارة على متابعة ما يرد إليها من ردود أفعال لطلاب الجامعات المشاركين فى برنامج زيارة المشروعات التنموية العملاقة من مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية؛ وذلك من أجل تعريف أكبر عدد من الشباب بمجهودات وزارات وأجهزة الدولة المختلفة.
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