شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يفتتح المنتدى العربى الـ5 لتحلية المياه بالطاقه النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منتدى العربى ال5 حول آفاق توليد الكهرباء و إزالة ملوحة مياه البحر بالطاقه النوويه الذى تنظمه هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الفترة من 2 الى 4 ديسمبر ، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة و بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة و اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية وعدد من الوزراء السابقين.

ومن المقرر أن يشارك فى الموتمر خبراء من شركة روساتوم الروسيه المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات ، بالإضافة إلى عدد من خبراء الطاقة النووية المصريين و الاجانب.

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الجدير بالذكر أن محطة الطاقة النووية بالضبعة تضم 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بواقع 1200 ميجا وات لكل مفاعل من نوع VVER (مفاعل الطاقة المائي المضغوط) من الجيل 3+ ، و يتم انشاء المحطة.

وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017 ، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي فقط ببناء المحطة، بل سيوفر أيضًا الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية، كما سيساعد الشركاء المصريين في تدريب الأفراد ودعم تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها. وبموجب اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وتزويد حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.