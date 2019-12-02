مصطفى مدبولى يفتتح المنتدى العربى الـ5 لتحلية المياه بالطاقه النووية

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ومن المقرر أن يشارك فى الموتمر خبراء من شركة روساتوم الروسيه المسؤولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات ، بالإضافة إلى عدد من خبراء الطاقة النووية المصريين و الاجانب.
الجدير بالذكر أن محطة الطاقة النووية بالضبعة تضم 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بواقع 1200 ميجا وات لكل مفاعل من نوع VVER (مفاعل الطاقة المائي المضغوط) من الجيل 3+ ، و يتم انشاء المحطة.
وفقًا لمجموعة من العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017 ، ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي فقط ببناء المحطة، بل سيوفر أيضًا الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة محطة الطاقة النووية، كما سيساعد الشركاء المصريين في تدريب الأفراد ودعم تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها. وبموجب اتفاقية أخرى، سيقوم الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وتزويد حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
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