الثلاثاء.. آخر موعد لتلقي طلبات الترشح للتجديد الكلي لانتخابات النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي النيابة الإدارية، أن غدًا الثلاثاء، انتهاء المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، ويعقبها الفحص مرحلة الطعون على المرشحين وتستمر لمدة أسبوع.

كانت اللجنة بدأت تلقى طلبات الترشح على مقعد الرئيس، وأعضاء المجلس منذ الأسبوع الماضي، بدأ من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 21 فبراير المقبل.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية هي انتخابات تجديد كلي، على خمسة عشر مقعدا بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية للنادي.

والمقاعد الـ15 التي ستجرى عليها الانتخابات هي: مقعد الرئيس بالإضافة إلى مقعد المستشارين المكتمل عطاؤهما، وخمسة مقاعد للمستشارين، وثلاثة مقاعد لرؤساء النيابة، وثلاثة مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ومقعدين لوكلاء النيابة.