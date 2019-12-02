"عُمر" يطلب فسخ عقد زواجه: "نكدية.. وبتشمتني أمام الجيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "عمر. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، يطلب فيها فسخ عقد زواجه، مبررًا: "مراتي طردتني علشان نسيت أشتريلها كارت شحن".

وبحسب أوراق القضية، تزوج "عمر" مدرس، منذ 6 سنوات "منال أ." 31 سنة، ربة منزل، ورزقا بطفلين أكبرهما 5 سنوات، ويقول الزوج إنه يعاني من طباع زوجته: "تعشق النكد، وتحملت من أجل أولادي لكي يتربوا بيننا".

ويضيف: "زوجتي ترفع صوتها عليَّ أمام الناس، ولا تراعي كرامتي، وفي يوم أثناء وجودنا في السوبر ماركت طلبت من زوجتي أن أترك معها الأولاد حتى أدفع الحساب، لكنها صرخت اخلص يا ممل، أمام كل الناس والموظفين وتشاجرنا في الشارع، وسامحتها مراعاة لطفلينا".

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وتابع: "ذات يوم أصبت بنزلة شعبية فطلبت زوجتي أن أترك المنزل حتى لا يصاب أولادنا بالعدوى، وذهبت إلى والدتي بالفعل، لكن زوجتي لم تطمئن عليا حتى بمكالمة تليفون، وبعد شفائي عدت إلى المنزل، ومنعت أولادي أن يجلسوا معي بحجة أن العدوى تنتقل حتى بعد الشفاء".

ويشكو الزوج كثيرًا لأهل زوجته من طباعها: "تحملت فوق طاقتي فأنا أشعر بأني أعيش مع زوجة أب".

آخر المشكلات بين الزوجين دفعت الزوج لمحكمة الأسرة بعدما طلبت منه زوجته شراء كارت شحن، فنسى طلبها، يقول الزوج: "شتمتني، وطردتني من المنزل أمام الجيران، وهددتني أن الشقة من حقها لأنها حاضنة".

ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة يطلب فسخ عقد زواجه في الدعوى رقم 2116 لسنة 2019 وما زالت منظورة أمام المحكمة.