"تحيا مصر": إجراء الكشف على 450 ألف تلميذ.. وتوفير 42 ألف نظارة طبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق تحيا مصر إجراء الكشف الطبي على 450 ألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية حتى الآن، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار في 10 محافظات هي: "القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح".

وقال تامر عبد الفتاح القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياة" بالمدارس، تستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 900 ألف تلميذ خلال العام الدراسي الحالي، وذلك على النحو التالي: 120 ألف تلميذ في 135 مدرسة بمحافظة القليوبية، 120 ألف تلميذ في 249 مدرسة بمحافظة الدقهلية، 120 ألف تلميذ في 276 مدرسة بمحافظة الشرقية، 120 الف تلميذ في 331 مدرسة بمحافظة بني سويف.

وتابع: "تم الكشف عن 120 ألف تلميذ في 288 مدرسة بمحافظة المنيا، 120 ألف تلميذ في 306 مدارس بمحافظة قنا، 60 ألف تلميذ في 199 مدرسة بمحافظة الأقصر، ، 60 الف تلميذ في 109 مدارس بمحافظة السويس ، 120 الف تلميذ في 156مدرسة بمحافظة الاسكندرية، و30 الف تلميذ في 151 مدرسة بمحافظة مطروح".

وأضاف عبدالفتاح، في بيان اليوم، أنه من المزمع توفير 132 ألف نظارة طبية مجانًا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم خلال المرحلة الأولى من المبادرة حيث تتراوح نسبة الإصابة بين 10 و20% بين التلاميذ، كما كشفت إحصاءات المبادرة أن التلاميذ بالمناطق الريفية أقل عرضة للإصابة بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مقارنة بنظرائهم في المناطق الحضرية، ولفت إلى أنه تم تسليم 42 ألف نظارة للتلاميذ المكتشف إصابتهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن المبادرة توفر النظارات مجانًا مع إتاحة الفرصة لاختيار كل تلميذ للنظارة التي تناسبه من حيث الشكل واللون.

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وأوضح عبد الفتاح، أنه تم التنسيق مع المحافظين في مختلف محافظات الجمهورية، لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقار كل محافظة، وتوفير منسق بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

كما جرى التنسيق مع مديريات وزارة التربية والتعليم ومديريات وزارة الصحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، وكذلك التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة من خلال استشاريها من الأطباء لتقديم النصائح الطبية التي تكفل تلافي الإصابة بأحد مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

وأشار القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، إلى أنه تم توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون لمساعدة الفرق الطبية على آداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون وذلك في خمس محافظات هي: الاسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي "موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الالكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجاناً للمواطنين.

يذكر أن صندوق تحيا مصر، أطلق مبادرة نور حياة بالمدارس في العاشر من فبراير الماضي، ورصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذها وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.