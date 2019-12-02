صور.. بدء أول ورشة لنواب المحافظين الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
بدأت صباح الاثنين، أولى الورش التدريبية التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، لنواب المحافظين الجديد الذين تم اختيارهم ضمن الحركة التي أُعلنت نهاية الأسبوع الماضي.
وركزت الورشة على التعريف بمهام نواب المحافظين الجدد وطريقة ممارسة مهامهم بما يقلل من الأعباء اليومية لهم للتفرغ للتخطيط وإدارة العلاقات والتحفيز.
واستقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، نواب المحافظين الحدد لبدء دورة تدريبية لتأهيلهم لممارسة عملهم بكفاءة وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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