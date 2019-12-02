باستثمارات 2 مليار جنيه.. وزير التموين يدشن المنطقة اللوجيستية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
وصل الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل، إلى ديوان عام محافظة المنوفية، لوضع حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك المنطقة اللوجيستية التجارية بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع، بإجمالي استثمارات تبلغ 2 مليار جنيه.
وسيعمل المشروع، على توفير 5 آلاف فرصة عمل جادة للشباب، فضلاً عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام على المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار.
يأتى هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التوسع في إنشاء المناطق الوجيستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات.
يذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري، مبنى إداري فندقي، نادي رياضي اجتماعي بإجمالى استثمارات 2مليار جنيه على مساحة 13 فدان بما يعادل 54789 م2، ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادي (9 مليون و862 ألف جنيهًا) بزيادة 5% سنويًا.
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