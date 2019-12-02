للمرة الثانية.. المقاولون العرب أفضل شركة مقاولات في أوغندا لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

منح إدوارد سيكاندي، نائب رئيس دولة أوغندا، شركة المقاولون العرب، شهادة أفضل شركة مقاولات دولية ذات رؤية مستقبلية في مجال البناء والإسكان لعام 2019، نظرًا لإسهامات الشركة في تحقيق طموحات ورؤية أوغندا 2040.

صرح بذلك المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، قائلاً إن التكريم يأتي نتاجًا لما يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي من اهتمام بالغ بالعلاقات المصرية مع دول القارة الأفريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الالتزام والسمعة الطيبة التي تحظى بهما الشركة بأفريقيا، مضيفًا أن حجم أعمال الشركة الحالي في دولة أوغندا يبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي.

وأشار صلاح إلى أن المقاولون العرب تنفذ حاليًا العديد من المشروعات في دولة أوغندا منها طريق تيريني باليسا كومي بطول 67 كم بإجمالي 80 مليون دولار أمريكي، وطريق باليسا كامونكولي بطول 44 كم بإجمالي 59 مليون دولار أمريكي وطريق ماساكا بوكاكاتا بطول 41 كم بإجمالي 46 مليون دولار أمريكي، وإنشاء وتجديد مستشفى كايونجا بإجمالي 14 مليون دولار أمريكي، وأشادت هيئة الطرق الأوغندية ووزارة الصحة بجودة ومعدلات إنجاز الأعمال.

وذكر رئيس المقاولون العرب، أن الشركة تنفذت عددًا كبيرًا من المشروعات في دولة أوغندا، من بينها إنشاء مستشفى مولاجو العام بالعاصمة كمبالا، لصالح وزارة الصحة الأوغندية، وأعمال مشروع تخفيف أثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسي، والعديد من المباني التعليمية والتجارية والطرق.​