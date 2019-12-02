بآلية تخصيص جديدة.. الإعلان عن شقق إسكان اجتماعي بمشاركة الشركات (3 غرف وصالة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم وضع أسس وشروط لمشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي، لافتة إلى أن الصندوق وافق بشكل مبدئي على أسس وآليات مشاركة المطورين في تنفيذ أحد المشروعات القومية الكبيرة.

وأضافت عبدالحميد لـ"الخليج 365"، أن اختيار المطورين للمشاركة في تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي، ستكون وفقًا للملائة المالية والفنية لكل شركة، بجانب أقل الأسعار التي سيتم تقديمها وأفضل المواصفات الخاصة بالتشطيبات والتنفيذ.

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وتابعت: "آليات تخصيص الأراضي للمطورين ستكون لا تقل عن 75 فدانًا منها 30% من هذه المساحة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي، والـ70% ستخصصهم الشركة للبيع الحر في السوق".

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي سيتم تخصيصها للمستفيدين وفقًا لشروط الصندوق المعمول بها حاليًا في تخصيص شقق الإسكان، على أن يتم اعتماد الأسعار النهائية وفقًا لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان، أن الشقق التي سيتم تنفيذها من قبل المطورين، لن تقل مساحتها عن 90 مترًا، على أن يتم تسليم الشقق في حدود 3 سنوات، مؤكدة أن شقق الإسكان الاجتماعي يتم تسليمها كاملة التشطيبات، على أن يتم المفاضلة بين أفضل المواصفات وأقل الاسعار، مضيفة أن ثمن الوحدة سيسدد بنظام التمويل العقاري على 20 عامًا.