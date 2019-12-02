أخبار مصر | عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بعد الاجتماع الأخير بإثيوبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بعد الاجتماع الأخير بإثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق اجتماع وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر وإثيوبيا والسودان، منذ قليل، بالقاهرة، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

اجتماع اليوم هو الثاني، بشأن مفاوضات السد، تنفيذا لتوصيات اللقاء الذي جمع وزراء الخارجية مصر وإثيوبيا والسودان، في واشنطن، الشهر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكية، ورئيس البنك الدولي.

وانتهى الاجتماع السابق الذي انعقد الشهر المنصرم في أديس أبابا، من دون نتائج.