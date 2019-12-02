أخبار مصر | تداول 486 شاحنة و73 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 486 شاحنة و73 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 486 شاحنة بضائع و73 سيارة.

وفي السياق ذاته، يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 129 شاحنة و25 سيارة بينما تغادر السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 96 شاحنة و10 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة وعلى متنها 6 شاحنة و15 سيارة وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية، القاهرة، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 167 شاحنة و19 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 28 شاحنة و2 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 35 شاحنة و2 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 25 شاحنة.