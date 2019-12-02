أخبار مصر | شاهد.. رد فعل الأطفال عند رؤيتهم تمثال رمسيس بالمتحف الكبير لأول مرة بحياتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. رد فعل الأطفال عند رؤيتهم تمثال رمسيس بالمتحف الكبير لأول مرة بحياتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الانبهار سيطرت على عدد من طلاب المدارس الذين زاروا المتحف المصري الكبير، وذلك عند رؤيتهم لتمثال الملك رمسيس الثاني في البهو العظيم للمتحف.

وجاءت الزيارة ضمن نشاط المتحف الجاري إنشائه حالياً، للتعريف به وما سيقدمه لجميع الأعمار بعد افتتاحه المقرر في الربع الأخير من 2020.

وأغلب الطلاب هي المرة الأولى في حياتهم التي يروا فيها التمثال، وعند دخولهم للبهو العظيم تعالت صيحات إعجابهم من حجم التمثال الضخم الذي يصل ارتفاعه إلى 13 متراً.

من ناحيتها قالت بسمة يوسف إدارة العلاقات الدولية وخدمات الزائرين في المتحف المصري الكبير، إن الملك رمسيس الثاني أحد أهم الشخصيات في تاريخ مصر القديم، ومن الأدلة على عظمة الملك رمسيس الثاني أنه لا مكان في مصر إلا وفيه معبد أو مقصورة للملك رمسيس الثاني والذي امتد حكمه لمصر مدة 67 عامًا.

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وأضافت يوسف، وهو أول ملك في العالم عقد معاهدة تاريخية، ولأنه من أهم الملوك المصريين فإنه يقف مهيبًا في البهو العظيم داخل أهم متحف في مصر والعالم وهو المتحف المصري الكبير.

ويعد المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم خُصص لحضارة واحده وهي الحضارة المصرية القديمة حيث يضم آثار من عصور ما قبل التاريخ و حتي العصر اليوناني، حيث يقع على مساحه 500 ألف متر مربع تشغل المباني منها 48 ألف متر مربع وتشغل قاعات العرض المتحفي 168 ألف متر مربع.

ويضم متحفًا للطفل ومركزًا تعليميًا ومركزًا للحرف اليدوية وفصول تعليميه ومتحفا مخصصا لمراكب الشمس، كما سوف يكون بالمتحف أول ميدان لمسلة معلقة، وسوف يتم عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة والتي تتعدى 5000 قطعة مجتمعة في مكان واحد، والتي سوف تعرض على قاعتين مساحتهما 7200 متر مربع، كما خصصت 12 قاعة عرض بمساحه 18 ألف متر مربع لعرض كنوز الحضارة المصرية القديمة، من أهمها تماثيل للملك تحتمس الثالث وأمنحتب الثالث بقاعات العرض الرئيسية، وتم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة عند تصميم المتحف وقاعاته حيث تم توفير وسائل سمعية وبصرية وإيضاحية للمساعدة في توصيل أساليب العرض لهم.