تعرف على مشروع إنشاء محطة كهرباء مدينة المنصورة الجديدة فى 8 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 يستعرض أهم معلومات عن تلك المحطة: 1- الهدف من إنشاء المحطة أن تغذى كامل مدينة المنصورة الجديدة بالكهرباء مستقبليا، والمستهدف توطين 700 ألف مواطن عقب الانتهاء من إنشائها. 2- بدأت عملية إنشاء المحطة فى الأول من يونيو الماضى. 3- مدة عملية إنشاء المحطة 14 شهرا تنتهى العام المقبل، وسيتم تشغيلها فورا. 4- تقام المحطة على مساحة 14 فدانا، باستثمارات حوالى 440 مليون جنيه. 5- القدرة القصوى للمحطة 500 ميجا فولت أمبير، جارى إنشاء المرحلة الأولى بقدرة 300 ميجا فولت أمبير. Advertisements 6- تم البدء فى أعمال تنفيذ السور للمحطة، وجارى تنفيذ مبنى الكنترول. 7- تغذى المرحلة الأولى من المحطة المدينة والجامعة ومحطة تحلية مياه الشرب ومحطات الصرف والرفع. 8- الشركة المنفذة للمحطة شركة سيمنز الألمانية.

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