شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مبانى يونانية ورومانية أسفل منزل بسوهاج وضبط 9 أشخاص أثناء الحفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة من استهداف منزلين لقيام مالكهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتم ضبط 9 أشخاص، بدائرة مركز المراغة، أثناء القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار والعثور على شواهد أثرية عبارة عن مباني ترجع للعصر اليونانى والرومانى ثابتة أسفل الحفر.

كان اللواء سامى غنيم مساعد الوزير مديرعام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تلقى معلومات من مباحث الآثار بسوهاج أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام "إسماعيل ش ع م" 68 سنة بالمعاش ويقيم دائرة مركز المراغة و"فتحي ع ح" 55 سنة عامل ويقيم بناحية دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزليهما.

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على الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد إيهاب مقلد رئيس قسم شرطة مباحث السياحة والآثار بسوهاج وبرفقته مفتش مباحث المنطقة، تم استهداف منزلي المذكورين وتبين الآتي: ضبط المتهم الأول ونجليه كل من، "أحمد ا ش ع" 32 سنة سائق و"محمد ا ش ع" 27 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية، ووجود حفرة بأبعاد 160× 180 سم وبعمق 2.5 متر ويتفرع عند المنتصف حفر آخر جانبي بقطر 1.5 متر وعمق 4 أمتار ينتهي بــــــ" 2 " سرداب ووجود شواهد أثرية عبارة عن مباني ترجع للعصر اليوناني والروماني ثابتة أسفل الحفر، وأدوات الحفر المستخدمة".

كما تبين عدم تواجد المتهم الثاني وضبط "محمد ع ح م" 35 سنة عامل و"الجمل ذ ا" 36 سنة عامل و"أحمد ع ش" 24 سنة عامل و"منتصر ع ش" 24 سنة عامل و"عبد الباسط ا ع" 45 سنة عامل و"خالد ن ع ح" 22 سنة عامل وجميعهم يقيمون بذات الناحية، ووجود حفرة دائرية الشكل 3.20 متر بعمق 5 أمتار، وأدوات الحفر المستخدمة.

تم التحفظ علي الحفر والأدوات المستخدمة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار.