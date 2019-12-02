شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 2 ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار القاهرة.. تبدأ فعاليات الاجتماع الثاني على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، وإثيوبيا) بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة. القاهرة.. يطلق معهد التخطيط القومي (الذراع البحثي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري) الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية «المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية- دور جديد لتعزيز التنمية المستدامة». القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان» لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة. بوجوتا.. يبدأ وفد دبلوماسي أمريكي زيارة إلى العاصمة الكولومبية بوجوتا تستمر حتى 4 ديسمبر المقبل لحضور الاجتماع التشاوري لمعاهدة الدول الأمريكية للمساعدة التبادلية. Advertisements جنيف.. تستضيف منظمة الصحة العالمية في مقرها الرئيسي بمدينة جنيف السويسرية مؤتمر القمة العالمية لسلامة اللقاحات. عواصم عالمية.. تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» اليوم الدولي لإلغاء الرق. واشنطن.. تبدأ لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي في مراجعة تقرير بشأن تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية قضية ممارسته ضغوطا على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية. مدريد.. تترأس وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وفد مصر المشارك في اجتماعات مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الـ25 . الجزائر.. تشهد محكمة «سيدي امحمد» بالجزائر العاصمة أولى جلسات محاكمة مسؤولين سابقين متهمين في قضايا الفساد التي نظرتها العدالة منذ مارس الماضي. الرياض.. ينطلق منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى بالرياض تحت عنوان «صناعة الإعلام.. الفرص والتحديات» بحضور نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر وبمشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.

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