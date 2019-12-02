شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات لإجراء الاختبار الإلكترونى للمتقدمين لوظائف مسابقة المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات إجراء الاختبار الإلكترونى للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات وعلوم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، الخليج 365 يسرد خطوات إجراء الاختبار الإلكترونى وكيفية التقدم عليه فى 8 معلومات.

- يتم الحجز الالكتروني للاختبار على البوابة الالكترونية للأكاديمية www.pat.edu.eg

- يبدأ فتح باب الحجز إلكترونياً بداية من غدا الإثنين 2 ديسمبر الجارى.

- يتم الدخول للحجز الالكتروني من خلال (الرقم القومي + البريد الالكتروني) الذي تم تسجيله مسبقاً من خلال المتقدم للاختبار على بوابة التوظيف ، بحيث يتمكن المتقدم من حرية إختيار اليوم المناسب لآداء الاختبار الخاص به وفقاً للمواعيد المحددة ومعرفة مكان إختباره ورقم حجزه وساعة أداء الاختبار.

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- يتم إجراء الإختبارات الإلكترونية بفروع الأكاديمية بالمحافظات إبتداءً من يوم السبت 7 ديسمبر الجارى وهو بداية المواعيد المحددة التى يتم إتاحتها عبر نموذج التسجيل الالكتروني مسبقاً.

- يتوجب على المتقدمين للاختبار ضرورة احضار اصل بطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها وكذلك تذكرهم لعنوان البريد الالكترونى الذى تم تسجيلة.

- يتم سداد الرسوم الادارية المقررة للإختبار قبل الاختبار مع حصول المتقدم على ايصال بقيمة هذه الرسوم.

- يحصل المتقدم للاختبار على شهادة إجتياز اختبارات (STEM) فى حالة اجتيازة الاختبار.

- في حالة الاستفسار أو مواجهة أي مشكلة أثناء عميلة التسجيل والاختبار الالكتروني يتم التواصل عبر البريد الالكتروني التالي لنتمكن من سرعة الرد على الاستفسارات الواردة : [email protected]