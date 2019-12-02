شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محطة كهرباء المنصورة الجديدة المقامة على مساحة 14 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلية نحل من العمال، هذا ما يمكن أن تجده بمجرد وصولك ل مدينة المنصورة الجديدة، حيث ستجد مئات العمال كل منهم فى موقعه لا يتوقف عن العمل، لإنجاز المطلوب منه فى أسرع وقت.

ويتواصل العمل لبناء مدينة المنصورة الجديدة، أول مدينة من مدن الجيل الرابع فى الدلتا، وعشرات العمال كل فى موقعه وسط الأوناش والمعدات والآلات الضخمة فى سباق مع الزمن لإنهاء المشروع، وبدأت أعمال تنفيذ محطة كهرباء المنصورة الجديدة والتى ستغذى المدينة بأكملها.

ويقول المهندس محمد رجب رئيس مدينة دمياط الجديدة والمشرف على إنشاء مدينة المنصورة الجديدة، إن تلك المحطة ستغذى كامل مدينة المنصورة الجديدة بالكهرباء مستقبليا، والمدينة تستهدف توطين 700 ألف مواطن عقب الانتهاء من إنشائها، مضيفًا أنه جرى البدء فى إنشاء المحطة فى الأول من يونيو ومدة العملية فى 14 شهرا ستنتهى العام المقبل وسيتم تشغيلها.

وقال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن محطة الكهرباء تقام على مساحة 14 فدانا باستثمارات حوالى 440 مليون جنيه لإنتاج 300 ميجافولت أمبير، وقد تم البدء فى أعمال تنفيذ السور للمحطة وجارى تنفيذ مبنى الكنترول.

وكشف رجب أن المحطة هدفها تغذية المرحلة الأولى للمدينة والجامعة ومحطة التحلية ومحطات الصرف والرفع، والتكلفة الاجمالية 440 مليون جنيه، الشركة المنفذة للمحطة شركة سيمنز الالمانية وتصل مده التنفيذ 14 شهرا.

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وأوضح أن القدرة القصوى للمحطة 500 ميجا فولت أمبير وجارى إنشاء المرحلة الأولى بقدرة 300 ميجا فولت امبير.



محطة كهرباء المنصورة



محطة كهرباء المنصورة



محطة كهرباء المنصورة



محطة كهرباء المنصورة



محطة كهرباء المنصورة