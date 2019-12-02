حدث ليلًا| قرار من النيابة بشأن فيديو انتحار طالب الهندسة.. وتحذير من "دبوس الطرحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت مصر والعالم، ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

النائب العام يأمر بالتحقيق في نشر فيديو انتحار طالب من برج القاهرة

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في واقعة نشر جزء من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة، الخاصة بواقعة انتحار طالب كلية الهندسة بجامعة حلوان.

رئيس المجر يختتم زيارته مصر بدير الأنبا باخوميوس في الأقصر (صور)

زار الرئيس المجري يانوش أدير، والوفد المرافق له دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب)، في ختام زيارته الأقصر مساء الأحد، حيث كان في استقباله أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا سلوانس.

بقيمة 800 ألف جنيه.. ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر في التجمع

ضبطت الأجهزة الأمنية، في القاهرة، اليوم الاثنين، كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر في منطقة التجمع الخامس.

كواليس انفجار كاد يودي بحياة أسرة كاملة في البدرشين

كشفت معاينة قوات الأمن بالجيزة عن ملابسات انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم داخل منزل بمركز البدرشين.

ننشر أسماء وحالة مصابي انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

حصل "الخليج 365" على أسماء المصابين الأربعة في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، مساء الأحد.

"القومية لمكافحة الفيروسات" تكشف عن عقار سعره 25 ألف دولار سيقدم مجانًا للمرضى

قال الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن 7500 مريض فقط هم منتكسو علاج فيروس سي في حملة 100 مليون صحة.

"مكافحة الفيروسات": تعاقدنا على 45 ألف علبة مصل جديد لعلاج منتكسي "فيروس سي"

وجَّه الدكتور يحيى الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، رسالة إلى منتكسي علاج فيروس سي ضمن حملة 100 مليون صحة.

"100 مليون صحة" تحذِّر: "دبوس الطرحة من الممكن أن ينقل العدوى"

قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية، إن مصر ستعلن قريبًا خالية من فيروس سي، وذلك بعد نجاح مبادرة 100 مليون صحة.

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معاون وزير الآثار: افتتاح المتحف المصري الكبير سيستغرق عدة أيام

قالت يمنى إسماعيل، معاون وزير الآثار للمتحف المصري الكبير، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون بمثابة حالة فريدة لمصر على مستوى المتاحف العالمية.

"التعليم" عن الاختبار النفسي بمسابقة المعلمين: لن نسمح بمَن له انتماءات فكرية أو حزبية

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة هو المسؤول عن الاختبار النفسي للمعلمين المقبولين.

كرمه وزير الداخلية السابق.. من هو مدير أمن الإسكندرية الجديد؟

اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم الأحد، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة، في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، والتي شملت تعيين اللواء سامي عبدالرازق غنيم، مديرًا لأمن الإسكندرية.

مدير أمن الجيزة الجديد.. "الرجل الثاني" الذي شهد ضد جمال مبارك (بروفايل)

منذ التحاقه بكلية الشرطة، عُرف بصرامته الشديدة ودماثة خلقه ووجهه البشوش، صفات أضحى معها أحد أبرز عناصر الشرطة بين أبناء جيله، ليتنقل بين العديد من المناصب ما بين جناحي الجهاز الأمني (نظام - مباحث) وصولًا إلى ترأسه مديرية أمن الجيزة.

استشاري مناعة: الجنس والمخدرات وجهان لعملة واحدة للإصابة بالإيدز.. وهذه فرص العلاج

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن مرض الإيدز أصبح يمكن السيطرة عليه.

"أبرزها ارتفاع قيمة الجنيه وضبط الأسواق".. "التموين" تكشف أسباب انخفاض أسعار السلع

كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية؛ مثل الأرز والزيت واللحوم.

رئيس مصلحة الضرائب: نسبة التهرب الضريبي في مصر لا تقل عن 40%

قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن الهدف الأساسي من ميكنة منظومة الأعمال الضريبية هو ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي؛ لزيادة الإيرادات الضريبية.

"هآرتس": مخطط إسرائيلي لمضاعفة أعداد المستوطنيين في الضفة الغربية

يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية، من خلال إنشاء مستوطنات جديدة بالمنطقة.

"أين الجامعة العربية من المأساة؟".. أديب ينفعل على الهواء بسبب أحداث العراق

أبدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه على الأوضاع في العراق التي أسفرت عن سقوط 420 قتيلًا من الأطفال والرجال والنساء خلال المظاهرات.

ترامب يرفض المشاركة في جلسة المساءلة بعزله

قال البيت الأبيض في رسالة بعث بها لرئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب، لن يرسل ممثلًا إلى الجلسة التي تعقدها اللجنة يوم الأربعاء في إطار مساءلة الرئيس.