شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يتوجه إلى جنوب السودان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال؛ على رأس وفد برلماني؛ إلى جمهورية جنوب السودان، في زيارة تستهدف دعم دولة جنوب السودان الشقيقة، وجهود إحلال السلام والاستقرار، خاصة بعد توقيع اتفاق السلام برعاية إقليمية.
ويلتقي رئيس المجلس والوفد المرافق له مع كبار المسئولين في جمهورية جنوب السودان، في مقدمتهم الرئيس سلفا كير، والقائمين بأعمال رئيسي برلمان جنوب السودان، وعدد من الوزراء لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تأتي الزيارة انعكاسا للتوجه المصري الرائد صوب دعم وتعزيز العلاقات المصرية- الإفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.
وتعد زيارة الوفد البرلماني رفيع المستوى برئاسة الدكتور على عبدالعال، جسراً شعبياً مصرياً لدعم شعب جنوب السودان الشقيق، وتعبيراً عن النسيج المتماسك والعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب يتوجه إلى جنوب السودان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.