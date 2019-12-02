شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف القواعد القانونية لاستدعاء المتهمين والشهود من قبل النيابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن تنظيم القانون لطلب الاستدعاء من النيابة العامة، وعدم الالتزام بهذا الطلب، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع.
س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة ؟
ج: المتهم: جاز لقاضي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.
الشاهد: جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.
س:هل هناك من شيء آخر ينبغي أن أعرفه؟
نعم، يتعين معرفة القواعد الخاصة الآتية:
1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.
2-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.
3- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف القواعد القانونية لاستدعاء المتهمين والشهود من قبل النيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.