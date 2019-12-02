شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف القواعد القانونية لاستدعاء المتهمين والشهود من قبل النيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن تنظيم القانون لطلب الاستدعاء من النيابة العامة، وعدم الالتزام بهذا الطلب، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون تلك الوقائع.

س: ماذا يحدث إذا تسلمت طلب الاستدعاء ولم تلتزم بالحضور في الجلسة المحددة ؟

ج: المتهم: جاز لقاضي التحقيق إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن يصدر أمراً بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.

الشاهد: جاز للنيابة أن تطلب من القاضي المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تآمر بضبطه وإحضاره.

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س:هل هناك من شيء آخر ينبغي أن أعرفه؟

نعم، يتعين معرفة القواعد الخاصة الآتية:

1- استدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمي يرسل إلى جهة عملهم.

2-استدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.

3- استدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.