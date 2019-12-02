شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات ضخمة بين والد تميم ووزير خارجية قطر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، عن أزمة وخلافات ضخمة بين حمد بن خليفة والد تميم بن حمد ، وأمير قطر السابق، وبين وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن بعد فشل الأخير في حل أزمة قطر الخارجية وفشل زيارته التى أجراها لعدة دول خارجية خلال الفترة الماضية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن حمد بن خليفة تحدث مع وزير الخارجية القطرى بانفعال شديد وطالب بضرورة رحيله السريع عن منصبه وإيجاد بديل يستطيع أن يحقق إنجازًا في الملفات الخارجية التي أصبحت معقدة بعد المقاطعة العربية لقطر.

وأشار موقع قطريليكس، إلى أن دول الرباعي العربي الداعى لمكافحة الإرهاب حددت 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع الدوحة من ضمنها إنهاء العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة الجزيرة والتوقف عن دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة.