شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فتح الحجز الإلكترونى لاختبارات المعلمين على وظيفة مدرس رياضيات وعلوم والان مع تفاصيل الخبر
واكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه ييتمالدخول للحجز الالكتروني من خلال (الرقم القومي + البريد الالكتروني) الذي تم تسجيله مسبقاً من خلال المتقدم للاختبار على بوابة التوظيف ، بحيث يتمكن المتقدم من حرية إختيار اليوم المناسب لآداء الاختبار الخاص به وفقاً للمواعيد المحددة ومعرفة مكان إختباره ورقم حجزه وساعة أداء الاختبار.
فيما تبدأ أيضا البوابة الإلكترونية للتوظيف اليوم الإثنين عقد الاختبارات النفسية تحت إشراف جهاز الطب النفسى للمتقدمين فى المرحلة الأولى فى مسابقة المعلمين والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى انهاء التعاقد مع الـ" 120 معلم معلم وإدارى وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر المقبل لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس حيث تعانى المدارس من نسبة تعجز فى التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم فتح الحجز الإلكترونى لاختبارات المعلمين على وظيفة مدرس رياضيات وعلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.