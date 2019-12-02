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اليوم فتح الحجز الإلكترونى لاختبارات المعلمين على وظيفة مدرس رياضيات وعلوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب الحجز إلكترونيا للاختبار على البوابة الالكترونية للأكاديمية www.pat.edu.eg للمتقدمين لوظيفة معلم رياضيات وعلوم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين اليوم الإثنين.

 

واكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه ييتمالدخول للحجز الالكتروني من خلال (الرقم القومي + البريد الالكتروني) الذي تم تسجيله مسبقاً من خلال المتقدم للاختبار على بوابة التوظيف ، بحيث يتمكن المتقدم من حرية إختيار اليوم المناسب لآداء الاختبار الخاص به وفقاً للمواعيد المحددة ومعرفة مكان إختباره ورقم حجزه وساعة أداء الاختبار.

 

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فيما تبدأ أيضا البوابة الإلكترونية للتوظيف اليوم الإثنين عقد الاختبارات النفسية تحت إشراف جهاز الطب النفسى للمتقدمين فى المرحلة الأولى فى مسابقة المعلمين والذين تم الانتهاء من فحص أوراقهم.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فى وقت سابق أنها تسعى إلى انهاء التعاقد مع الـ" 120 معلم معلم وإدارى وعمال خدمات قبل نهاية ديسمبر المقبل لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس حيث تعانى المدارس من نسبة تعجز فى التخصصات تصل إلى 320 ألف معلم بسبب الخروج على المعاش، كما أوضحت الوزارة أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 120 ألف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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