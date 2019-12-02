شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يتأهب لاستقبال أول شحنة جرارات أمريكية جديدة للسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لاستقبال أول شحنة من الجرارات الأمريكية الجديدة المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، حيث تم تجهيز السكك الحديدية الموجودة بالميناء لتفريغ شحنة الجرارات فور وصولها بحرا على متن إحدى السفن بعدما قامت الشركة الأمريكية بشحنها بداية الشهر الماضى، حيث متوقع وصولها خلال الأسبوع الجارى.

ومن المخطط سيتم نقل الجرارات الجديدة فور وصولها عبر خط سكة حديد الإسكندرية ـ القاهرة ليتم تخزينها فى ورش السكة الحديد بمنطقة الفرز بالقاهرة، لحين انتهاء اختبار وتجربة الجرار النموذج، حيث ستبدأ اختباراته مباشرة عقب وصوله على السكك الحديدية المصرية لمدة شهرين، ليتم تشغيل هذه الجرارات الجديدة عقب اعتماد الجرار النموذج من هيئة السكة الحديد والتأكد من مطابقته للمواصفات وإجراءات السلامة والأمان والبيئة المصرية.

يذكر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة جنرال إلكتريك"الأمريكية على لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لـ181 جرارا لمدة 15 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملا التعاقد على تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد فى مصانع الشركة وتأهيلهم.