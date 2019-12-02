شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رسائل مكافحة الحشرات.. كيف يواجه القانون تجار "الداتا" للشركات وسماسرة العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الشكاوى العديدة من المواطنين، نتيجة تعرض هواتفهم لسلسلة من الرسائل الإلكترونية والنصية، من شركات إبادة الحشرات، وسماسرة العقارات، يوضح ”الخليج 365” كيف يواجه القانون تلك الأفعال.

ويقول المحامى خالد محمود، إن قانون جرائم تقنية المعلومات يجرم تسريب البيانات الشخصية إلى المواقع الإلكترونية، أو أنظمة ترويج السلع والخدمات دون موافقة المستخدم، مضيفاً أن القانون نص على معاقبة المتورط فى تسريب تلك البيانات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 25 نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.