شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يشارك اليوم فى فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المهندس كامل الوزير ، وزير النقل ، اليوم الاثنين ، فى فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي TransMEA، المنظم بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة المقام بالتزامن مع Cairo ICT، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد معرض النقل الذكي، نماذج جديدة لأحدث قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق والأتوبيسات وجميع وسائل النقل الذكية، كما يسلط الضوء على خطى تطوير الموانئ المصرية، حيث يستمر فعاليات معرض النقل الذكي حتى 4 نوفمبر ديسمبر.