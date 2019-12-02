اليوم.. نظر طعون الزمالك على أحكام رفض حل اللجنة الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم الإثنين، الطعون المقامة من رئيس الزمالك على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.

جاء ذلك في الدعاوى أرقام 1716/4323/2175 والتي تضمنت "رفض دعوى رئيس الزمالك لحل اللجنة الأولمبية، عدم الاختصاص في نظر طعن رئيس الزمالك على قرارات الأولمبية، رفض دعوى رئيس الزمالك تطالب بإلغاء قرار عدم اعتماد عمومية النادي، عدم الاختصاص في دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين.

واختصمت الطعون (12252/12253/12254 لسنة ٦٥ علّيا قضائية) كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.