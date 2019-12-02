أخبار مصر | تبدأ اليوم.. تعرف على مكان إجراء اختبارات المعلمين المقبولين للتعاقد مع وزارة التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبدأ اليوم.. تعرف على مكان إجراء اختبارات المعلمين المقبولين للتعاقد مع وزارة التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدا، اليوم الاثنين، الاختبارات الطبية والنفسية، للدفعة الأولى من المعلمين المقبولين للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم، بعد إرسال بوابة التوظيف الإلكتروني للمعلمين الخطابات إليهم.

وبحسب ما ذكره الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فإن الكشف الطبي والنفسي، ينظمه جهاز الطب النفسي للقوات المسلحة بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وستكون الاختبارات في الفرع الرئيسي للأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة 6 أكتوبر فقط.

كانت الوزارة، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، بدء التعاقد مع 2356 متقدمًا، عقب الانتهاء من مراجعة أوراقهم كدفعة أولى، وتتبقى الاختبارات الطبية والنفسية، موضحة أنه سيتم التعاقد مع دفعتين آخريين، تضم الثانية 29 ألفًا و470 معلمًا، والدفعة الثالثة 54 ألف.