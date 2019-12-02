أخبار مصر | هل المنتحر كافر؟.. الإفتاء ترد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل المنتحر كافر؟.. الإفتاء ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دار الإفتاء، أن الانتحار حرامٌ شرعًا؛ لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإجماع المسلمين؛ قال الله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا"، وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" متفق عليه.

وأضافت أن المنتحر واقع في كبيرة من عظائم الذنوب، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الملَّة، بل يظل على إسلامه، ويصلَّى عليه ويغسَّل ويكفَّن ويدفن في مقابر المسلمين.



يذكر أن برج الجزيرة، كان قد شهد أول أمس السبت حادث انتحار طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان