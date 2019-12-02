شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. صرف السلع المدعمة لأصحاب بطاقات التموين بعد تخفيض أسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع للمواطنين على بطاقات التموين لليوم الثانى، ضمن مقررات شهر ديسمبر الجارى، بالأسعار الجديدة بعد تخفيض أسعار 4 سلع اعتبارا من الشهر الجارى، حيث يتم صرف السكر بسعر بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وعبوة زيت طعام خليط بـ 17 جنيها بدلا من 19 جنيها و كيلو الأرز 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات، وكيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.50 جنيه، بدلا من 6.75 جنيه، كما يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 80 جنيه للكيلو بدلا من 85 جنيها.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة، قد أكد أن تخفيض أسعار السلع على بطاقات التموين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن توفير السلع فى مختلف المحافظات، وكذلك تأمين مخزون استراتيجى من السلع والمنتجات الأساسية حيث يكفى مخزون السكر ما يقرب من 6.5 شهر، بجانب وجود كميات كبيرة من زيت الطعام والأرز وكافة المنتجات والسلع الأخرى لدى لشركات التابعة فى كافة المحافظات المختلفة.