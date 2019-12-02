شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توفر 23 مركزا للمشورة والفحص الاختيارى لمرضى الإيدز فى 17 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز يقوم بتوفير حزمة من خدمات المعلومات والمشورة الصحية والاختبار المعملى من خلال 23 مركزا للمشورة والفحص الاختيارى فى 17 محافظة فى إطار من السرية والخصوصية التامة، بالإضافة إلى خدمات الإحالة للمصابين ولمراكز التأهيل.

وأوضح قطاع الطب الوقائى، أن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز يقوم بتوفير العلاج بالأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة البشرى لكل من يحتاجها من المتعايشين، طبقا للدليل الوطنى للرعاية والعلاج بمعدل تغطية 100% من المتعايشين المسجلين.

يشار إلى أن مرض الإيدز من الأمراض التى يمكن أن تنتقل عن طريق الدم أو الجنس ويأتي كنتيجة للعدوى بفيروس نقص المناعة البشرى، وتتلخص طرق العدوى فى العلاقات الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس، و تبادل الدم الملوث بالفيروس أو مشاركة الأدوات والمحاقن الملوثة بالفيروس، كذلك نقل العدوى من الأم المصابة بالعدوى إلى الجنين أو الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.