شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يضع اليوم حجر أساس المنطقة التجارية بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء ابراهيم أحمد شهاوى ، محافظة المنوفية ، اليوم الأثنين ، حجر الأساس لإنشاء منطقة لوجستية وتجارية بمنطقة طنبشا، وبحضور الدكتور ابراهيم عشماوى ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بمنطقة طوخ طنبشا بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وتضم مول تجارى، مبنى إدارى فندقى، نادى رياضى اجتماعى بإجمالى إستثمارات 2مليار جنيه على مساحة 13 فدان بما يعادل 54789 م2 ويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق انتفاع 50 سنة بعائد مادى (9 ملايين و862 ألف جنيه) بزيادة 5% سنويًا.

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