شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى الشامل : الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل أن الخط الساخن للمنظومة 15344 يعمل على مدار 24 ساعة ويقدم كافة الإستفسارات ويقوم بحل كل الشكاوى المتعلقة بالمرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى ، مدير مشروع التأمين الصحى الشامل لـــ ”الخليج 365” ، أن الخط الساخن يقدم الاستفسارات للمواطنين على مستوى الجمهورية حول المنظومة الجديدة مضيفا أن الخط يستخدم فى حل الشكاوى للمنتفعين .

وأوضح أن المنظومة الجديدة تقدم خدمات على أعلى مستوى للمرضى تستند إلى معايير الجودة الدولية فى الحصول على الخدمة لافتاً إلى أن الفرق الطبية بالمنظومة مدربة على أحدث تقنيات العلاج فى كل التخصصات .