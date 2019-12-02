شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة شتوية تضرب شمال شرقى الولايات المتحدة تتسبب فى إلغاء آلاف الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت عاصفة شتوية فى إحداث اضطرابات كبيرة للمسافرين فى طريق عودتهم إلى مدنهم بعد عيد الشكر فى الولايات المتحدة ، أمس الأحد، وتسببت العاصفة التى تتحرك بسرعة فى تأجيل أو إلغاء آلاف الرحلات فى الولايات المتحدة يوم أمس، وأصابت الحركة بالشلل.

وفى ولاية ساوث داكوتا، لقى 9 أشخاص يوم السبت، حتفهم، عندما تحطمت طائرة صغيرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها، بينما تم توجيه تحذير من عاصفة شتوية.

ونقلت بلومبرج عن الهيئة الوطنية الأمريكية للطقس فى نشرة أصدرتها اليوم الأحد، أن " العاصفة العابرة للقارات، التى تسببت فى هطول ثلوج وهبوب رياح عاتية على سهول الغرب والشمال الأمريكي، قد وصلت إلى منطقة البحيرات العظمى".

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وتأتى فوضى حركة السفر، فى وقت كانت شركات الطيران تتوقع يوما مزدحما فى حركة الطيران ، فى ظل محاولة سفر 1ر3 مليون راكب بالطائرات.

وألغى العديد من شركات الطيران رسوم تبديل الرحلات بالنسبة للأشخاص الذين قاموا بالحجز للسفر من مطارات تضررت جراء العاصفة.

كما أصبحت الطرق غير آمنة بالنسبة للمسافرين الذين يفضلون السفر برا بسياراتهم، وفقا لاتحاد السيارات الأمريكي، بعدما تعرضت أجزاء من الولايات المتحدة لموجة من الأمطار الغزيرة والثلوج والرياح العاتية فيما تتحرك العاصفة فى أنحاء البلاد.