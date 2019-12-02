شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف تتظلم للنائب العام عبر "الواتس أب" فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن كيفية التقدم ببلاغات للنائب العام دون الحاجة لتوكيل محامى، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية كيفية التقدم ببلاغات للنيابة العامة طبقاً للنظام الذى أعلنته النيابة فى بيان رسمى لها.

وخصصت إدارة التوجيه والتواصل الاجتماعي، التابعة لمكتب النائب العام المستشار حماده الصاوي، رقم هاتف لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق واتس آب.

وعلى المتقدم بالبلاغ إتباع 5 خطوات لتقديم الشكوى بالشكل الصحيح وهي كالتالي:

1 - إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق واتس آب.

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2 - تنزيل الملف النصي الذي سيرسل عبر التطبيق فور إرسال الرسالة.

3 - فتح الملف النصي وملأ النموذج به إلكترونيا.

4 - حفظ الملف النصي.

5 - إعادة إرسال الملف النصى لذات الرقم عبر التطبيق.

وأكدت الإدارة أنها ستوافى المتظلم بالأرقام التى قيدت بها مظلمته حتى يتسنى له متابعتها، علما بأن كل ما يرسل بخلاف اتباع هذه الخطوات لن يتم النظر فيه.