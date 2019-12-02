شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق فى نشر تسجيلات برج القاهرة بشأن انتحار طالب الهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة فى واقعة نشر جزء من تسجيلات آلات المراقبة ببرج القاهرة، والخاصة بواقعة انتحار طالب بكلية الهندسة بجامعة حلوان. وستعلن النيابة العامة كافة التفاصيل فى بيان مستقل فور انتهاء التحقيقات.

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