شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم.. و 19 آخرين فى حادث تصادم بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتبين إصابة كلا "س.م.ا" 70 سنة - ربة منزل، و"م.ج.ز" 30 سنة، و"ن.م.خ" 11 سنة، و"أ.م.خ" سنتين، و"ب.م.خ" 8 سنوات،لتناولهم وجبة سمك.

وعلى جانب آخر، أصيب 19 شخصا فى حادث تصادم سيارة أجرة بتوك توك، على طريق "دسوق - كفر الشيخ"، أمام قرية كفر العرب، التابعة لمركز دسوق، وتم نقلهم لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين إصابة كلا من " عبد الظاهر محمد عبد ربه، 16 سنة، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد السيد القفاص، 16 سنة، كسر بالساق الأيمن، إبراهيم محمد منصور،37 سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى، علي رجب الجندي، 25 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، نوال محمد حسين، 55 سنة، كسر بالساعد الأيمن، أشرف محمد غلاب، 38 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس، وجيه محمد حمادة، 39سنة، بسحجات وكدمات بالجسم، محمد فؤاد محمد 29سنة، اشتباه كسر بالساق اليمني.

كما أصيب أسامة عبدالغفار السيد، 39سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، أشرف شفيق أبوعمر، 39 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، سعيد أشرف شفيق، بسحجات، فارما علي صالح، بكدمات بالجسم، حبيبة سعد بدر، كدمات بالجسم، أحمد السيد عبدالله، بكدمات بالجسم،وصفية نصر الصحصاح 55 سنة مصابة بجرح في الأنف، هالة علاء العطار 30سنة، اشتباه كسر بالساق اليمني، رشا حمدي الصحصاح، 30 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، حلاوتهم مصطفي ثعلبة، اشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر، السيد عبد الباسط عبد الله، 38 سنة، بكدمات بالظهر،تحرر المحضر الازم وجاري العرض على النيابة العامة.