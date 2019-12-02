أخبار × 24 ساعة.. التعليم: من يتجاوز الامتحان النفسى يتم التعاقد معه فورا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. التموين تبدأ اليوم تخفيض أسعار "السكر والزيت والأرز والدقيق" على البطاقات الصحة: المرور على 12592 صالون تجميل وناد صحى ضمن مبادرة "الحد من انتشار العدوى" وزيرة البيئة تشارك فى اجتماعات مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدريد Advertisements التعليم: من يتجاوز الامتحان النفسى بمسابقة العقود المؤقتة يتم التعاقد معه فورا التعليم تبدأ تفعيل تابلت أولى ثانوى فى المخازن قبل تسليمه للمدارس قائمة صادرات 13 محصول خضر وفاكهة تغزو الأسواق العالمية بـ5.1 مليون طن الهجرة: تدريب 2000 شاب وفتاة على ريادة الأعمال للحد من الهجرة غير الشرعية القوى العاملة: تعيين 2942 بينهم 45 من متحدى الإعاقة بالمنوفية

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