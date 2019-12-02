محرز: "الزراعة" الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص تجميع الألبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار تراخيص تجميع الألبان؛ مضيفة أن ذلك أحد أهم مصادر الدخل للمربيي الماشية.

وأشارت محرز في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلى أن 65% من الألبان يتم تجميعها وتدخل في صناعات الأجبان، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء أصدر موافقته على إسناد المهمة لوزارة الزراعة.

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وأضافت نائب وزير الزراعة، أن الوزارة هي الجهة الوحيدة التي ستصدر التراخيص المتعلقة بمراكز تجميع الألبان، مطالبة أصحاب المواشي بالتوجه إلى أقرب مركز إنتاج حيواني تابع للوزارة.

وتابعت: "المربون يعانون من انخفاض الأسعار؛ وسهولة إصدار التراخيص قد تكون حل مؤقت يحد من المخاطر التي يتعرضون لها، رغم أنهم ينتجون 75% من الثروة الحيوانية للبلاد".

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