كواليس انفجار كاد يودي بحياة أسرة كاملة في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة قوات الأمن بالجيزة عن ملابسات انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم داخل منزل بمركز البدرشين، مساء الأحد.

وتبين بالفحص أنه في أثناء إعداد سيدتين وجبة الطعام بالمنزل، حدث تسربا للغاز نتج عنه الانفجار، مما أفر عن إصابة أفراد الأسرة الأربعة بحروق متفرقة بالجسم.

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تلقى اللواء عماد حمدي مدير قطاع جنوب الجيزة، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بدائرة مركز البدرشين ووقوع مصابين.

انتقلت قوات الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية بقطاع الجنوب، وتبين انفجار أسطوانة غاز داخل منزل، مما أسفر عن إصابة كلا من: مصطفى محمد حبيب 36 سنة، وزوجتيه أية سيد محمد 30 سنة، وماجدة بكر عبد المنعم 30 سنة، وطفلته "وعد" 3 سنوات، بحروق من الدرجة الأولى.

وجرى نقل أفراد الأسرة إلى مستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم، وحالتهما العامة خطرة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.