ننشر أسماء وحالة مصابي انفجار أسطوانة غاز بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حصل "الخليج 365" على أسماء المصابين الأربعة في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمركز البدرشين، جنوب الجيزة، مساء الأحد.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: مصطفى محمد حبيب 36 سنة، وزوجتيه أية سيد محمد 30 سنة، وماجدة بكر عبد المنعم 30 سنة، وطفلته "وعد" 3 سنوات، بحروق من الدرجة الأولى.

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وجرى نقل أفراد الأسرة إلى مستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم، وحالتهما العامة خطرة.

تلقى اللواء عماد حمدي مدير قطاع جنوب الجيزة، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بدائرة مركز البدرشين ووقوع مصابين.

انتقلت قوات الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية بقطاع الجنوب، وتبين انفجار أسطوانة غاز داخل منزل، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق متفرقة بالجسم. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.