أخبار مصر | "تدريب جديد والوزير يتابع بنفسه".. مصادر تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة عن المدارس المصرية اليابانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تدريب جديد والوزير يتابع بنفسه".. مصادر تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل جديدة عن المدارس المصرية اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف ترسل مجموعة من مدربين المدارس اليابانية لليابان فى شهر يناير عام 2020 وذلك للتدريب على أنشطة التوكاتسو الخاصة بالمدارس المصرية اليابانية، وسوف يتم على تدريبهم فى جامعات متخصصة باليابان.

وأكدت المصادر لـ"الخليج 365" أن المدارس اليابانية من أهم الملفات على مكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ويتابع المرحلة الثانية للمدارس بالتعاون مع هيئة الابنية التعليمية، مشيرة إلى أنه سيتم بناء مدرسة مصرية يابانية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

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فى سياق متصل، كشف المصادر أن وحدة المدارس اليابانية قد أصدرت وعممت، منشور على المديريات التعليمية لمطالبة المديريات بترشيح مدربين للتوكاتسو من المديريات ويصل عددهم (10)، وطلب الوحدة من المديريات موفاة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقائمة النهائية للمرشحين فى موعد أقصاه 10/12/2019.

وأكد المنشور أن المرشحين سيتم عمل تدريب لهم فى شهر يناير عام 2020 بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، مع العلم أن التوكاتسو هو الأنشطة الخاصة بالمدارس اليابانية.

وطالبت الوزارة بعدة شروط منها أن يكون سن المتقدم أقل من 45 عامًا، أن لا يوجد عجز فى تخصصه، التفرغ لعدد من 2 إلى 3 أيام إسبوعيًا للعمل فى المدارس المصرية اليابانية، الاستعداد لتقديم الدعم للمدارس المصرية اليابانية الموجودة فى المحافظات المجاورة له.