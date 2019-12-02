أخبار مصر | أبرزهم "الجنرال المُبتسم" .. تعرف على السيرة الذاتية لأبرز قيادات الداخلية بالحركة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم "الجنرال المُبتسم" .. تعرف على السيرة الذاتية لأبرز قيادات الداخلية بالحركة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما بين قيادات شبابية وأخرى تتميز بالكفاءة والجديد، يعتمد وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، حركة جديدة محدودة لمدراء أمن بعض المحافظات، وعدد من القطاعات الأمنية بالوزارة.

وينشر "الخليج 365" السيرة الذاتية لأبرز قيادات وزارة الداخلية بالحركة التي تم الإعلان عنها مساء اليوم الأحد، وجاء أبرزهم كالتالى:

"الجنرال المبتسم" مديرًا لأمن القاهرة



تولى اللواء أشرف الجندي، عدة مناصب أمنية بعدة قطاعات منذ تخرجه من كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوزات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث قبل صدور قرار بتعيينه مديرا لمباحث العاصمة.

نجح خلال عمله كنائب لمدير مباحث القاهرة، في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، أبرزها القبض على العصابة الأردنية بمدينة نصر، بالإضافة إلى أنه كان رئيسًا لفريق البحث في واقعة “مجزرة الرحاب”، وتمكن من القبض علي العديد من الخلايا الإجرامية والإرهابية.

لقب "الجندي" بـ "الجنرال المبتسم"، حيث شغل عدة أماكن بالعاصمة تقلد بها العديد من المناصب وقبلها الجوازات والهجرة، وكان وزير الداخلية السابق أصدر قرارًا بتعيينه مديرًا لمباحث القاهرة، لتمتعه بسرعة التحرك والإستجابة، بالإضافة إلي معاقبة المقصرين من الضباط المتجاوزين والاستماع إلى شكاوى المواطنين.

من حكمدار القاهرة لمدير أمن الجيزة



اللواء طارق مرزوق كان يشتغل منصب حكمدار مديرية أمن القاهرة خلفا للواء هاني جرجس الذي تم تصعيده مديرًا للشرطة المتخصصة خلال حركة التنقلات الأخيرة.

يُشار إلى أن اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة السابق تولى منصب محافظ الإسكندرية، خلال حركة المحافظين الأخيرة، وباشر اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة، مهام المنصب خلال الأيام الماضية.

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لكفاءته وجديته.. "عبدالغنى" لقطاع الأمن المركزي



تعيين اللواء السيد عبد الغني مساعد الوزير للأمن المركزى، خلفًا للواء طارق الفقى الذى تم تعينه محافظًا لسوهاج فى حركة المحافظين الأخيرة، وعمل "عبد الغنى" لسنوات طويلة فى قطاع الأمن المركزى، وتم تصعيده بالقطاع لما يتميز به من كفاءة وجدية وإلتزام في العمل.

وتم تصعيد "عبد الغنى" مؤخرًا مساعد مدير الأمن المركزى لمنطقة الإسكندرية، ومنها تم تصعيده برتبة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى.

الدفع بقيادات شابه في وزارة الداخلية



وأصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات على مستوى المديريات وقطاعات الأمن، وذلك فى ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

حركة قطاعات الأمن



واعتمد وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة، فقد جاء اللواء نائل ثروت عزيز يسى، مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، اللواء السيد صابر عبدالغنى خيرالله، مساعدا للوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء هشام جاد أحمد حسن البرادعى، مساعدا للوزير لقطاع السجون.

حركة مديرين الأمن



كما تم تعيين اللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مديرا لأمن أسوان، واللواء رجب محمود أحمد عبدالعال، مديرًا لأمن السويس، اللواء شريف عبدالحميد إبراهيم غريب مديرًا لأمن قنا، اللواء شرف محمد محمد إبراهيم الجندى، مساعدا للوزير؛ مديرا لأمن القاهرة، اللواء سامي عبدالرازق غنيم، مديرا لأمن الإسكندرية، اللواء عماد أحمد محمود أحمد، مديرا لأمن مطروح، اللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدي، مديرا لأمن القليوبية، واللواء طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد، مساعدا للوزير، مديرًا لأمن الجيزة.